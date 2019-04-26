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  3. Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı!

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı!

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı!

TFF Spor Toto Süper Lig 30. Hafta başladı ve liderlik yarışı iyice kızıştı.

Lider Başakşehir, Göztepe'ye evinde 2-0 kaybederek 20 haftadır sürdürdüğü liderliği kaybetme riskiyle karşı karşıya...

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda 20 hafta sonra tekrar liderliğe yükselecek.

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

1- Başakşehir (62) [1 maç fazla]

2- Galatasaray (59)

3- Beşiktaş (56)

4- Trabzonspor (52)

5- Alanyaspor (41)

Başakşehir'in kalan maçları

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

Galatasaray'ın kalan maçları

Konyaspor(D)

Beşiktaş

Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

Beşiktaş'ın kalan maçları

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Kasımpaşa

Trabzonspor'un kalan maçları

Fenerbahçe (D)

Kayserispor

Konyaspor (D)

Beşiktaş

Rizespor (D)

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