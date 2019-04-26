Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı!
TFF Spor Toto Süper Lig 30. Hafta başladı ve liderlik yarışı iyice kızıştı.
Lider Başakşehir, Göztepe'ye evinde 2-0 kaybederek 20 haftadır sürdürdüğü liderliği kaybetme riskiyle karşı karşıya...
Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda 20 hafta sonra tekrar liderliğe yükselecek.
SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU
1- Başakşehir (62) [1 maç fazla]
2- Galatasaray (59)
3- Beşiktaş (56)
4- Trabzonspor (52)
5- Alanyaspor (41)
Başakşehir'in kalan maçları
Sivasspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Alanyaspor
Galatasaray'ın kalan maçları
Konyaspor(D)
Beşiktaş
Rizespor (D)
Başakşehir
Sivasspor (D)
Beşiktaş'ın kalan maçları
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
Trabzonspor'un kalan maçları
Fenerbahçe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Beşiktaş
Rizespor (D)