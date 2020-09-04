Süper Lig'de yayıncı krizi yine patlak verdi

2019 yılında 500 milyon dolarlık sözleşmeyi 5.80 TL kura sabitleyerek 410 milyon dolara (2 milyar 378 bin TL) indiren beIN Sports ile kulüpler arasında yaşanan kriz tavan yapmış durumda. Sözleşme gereği yayıncı kuruluş transfer sezonu başında kulüplere yapacağı ödemenin yüzde 25’ini peşin vermek zorunda. Kulüplerden bir indirim bekleyen beIN Sports bu ödemeyi henüz yapmadı. TFF ise ödemenin yapılması için yayıncı kuruluşa ihtarname çekti. Yayıncı kuruluş, 5.80 liraya kuru ile sabitlediği 410 milyon dolarlık (2 milyar 378 bin TL) sözleşmeyi, bu sezon 1.7 milyar TL’ye indirmek istiyor. Yani yayıncı kuruluş, kulüplerden 678 milyon TL’lik bir indirim daha talep etti. Kulüpler ise 21 takıma çıktıkları için yayın gelirinin daha yukarı çıkmasını düşünüyor. Önümüzdeki günlerde yayıncı kuruluş ile bir toplantı yapılması bekleniyor.
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beIN Sports, 5.8 TL kur ile sabitlediği 410 milyon dolarlık sözleşmeyi, bu kez 1.7 milyar liraya indirmek istiyor.
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