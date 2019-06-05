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05 Haziran 2019 Çarşamba 15:48 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:50

Süper Lig'de takım bulamadı İngiltere 2.Ligi'ne gitmeye karar verdi

Süper Lig'de takım bulamadı İngiltere 2.Ligi'ne gitmeye karar verdi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich ile görüştü.

Şenol Güneş'in ayrılığının ardındna adı Beşiktaş ile de anılan siyah-beyazlıların eski teknik direktöri Slaven Bilic'in adresi "2. Lig" oluyor.

BBC'de yer alan habere göre Hırvat teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Abion ile görüşmelerde bulundu.

West Bromwich'in, Bilic'in West Ham United'da geçirdiği 2 yıllık dönemden oldukça etkilendiği ve kulübü tekrar Premier Lig'e taşıyacak teknik adam olarak gördüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Arabistan temsilcisi Ittıhad'da görev yapan Bilic, Şubat ayından bu yana yeni kulüp arayışlarını sürdürüyor.

(Sporx)

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