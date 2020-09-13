Trabzonspor'un konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzon, rakibiyle 131. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 130 maçta Siyah-Beyazlılar 53, Bordo-Mavililer ise 45 kez galip geldi. 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon’daki maçlarda ev sahibinin 23-14 üstünlüğü var.
POZİTİF ÇIKAN SERGEN YALÇIN TRABZON’A GİTMEDİ
Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın şoku yaşanıyor. Kovid-19 testi pozitif çıkan genç hoca bugünkü derbide takımının başında olmayacak.
Sezonun ilk derbisine Beşiktaş hocasız çıkmak durumunda kalacak. Dün sabah Beşiktaş Kulübü’nün resmi sitesinden Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu şok gelişme, Beşiktaş cephesinde endişe ve paniğe sebep olurken genç teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat halinde bulunduğu bildirildi.
MURAT ŞAHİN SAHADA
Yalçın’a başta Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, ezeli rakiplerinden ve diğer ekiplerden ‘Geçmiş olsun’ mesajları yağdı. Sergen Yalçın bugün Trabzonspor karşısında takımının başında olamayacak. Yardımcısı Murat Şahin, ilk derbide Kartal’ı yönetecek.
TRABZONSPOR - BEŞiKTAŞ
SAAT: 20.00
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beINSPORTS 1
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Lens, Larin
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