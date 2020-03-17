  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 07:25
  • |
  • 17 Mart 2020 Salı 07:25

Süper Lig'de seyircisiz hafta sessiz geçti

Süper Lig'de seyircisiz hafta sessiz geçti

Paylaş

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz oynama kararı alındığı Süper Lig'de 26'ncı hafta, bu sezon en az gol atılan hafta olarak tarihe geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz oynama kararı alındığı Süper Lig'de 26'ncı hafta, bu sezon en az gol atılan hafta olarak tarihe geçti. Toplam 14 golün atıldığı hafta, 2019-2020 sezonunun şu ana kadar geçen bölümünün en düşük rakamı olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de 26'ncı hafta geride kaldı. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sonuçlanırken, şampiyonluğun diğer iki adayının karşı karşıya geldiği Trabzonspor - Medipol Başakşehir müsabakası ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçlar ile ligde Trabzonspor liderliğini sürdürürken, Medipol Başakşehir 2'nci sıradaki yerini korudu. Galatasaray 3'üncü sırada, Fraport TAV Antalyaspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor ise 4'üncü sırada kaldı.

Ligde bu hafta oynanan toplam 9 karşılaşmada 14 gol atılırken, yakalanan 1,55'lik gol oranı ile sezonun geride kalan bölümündeki en düşük ortalaması yakalandı. Bundan önceki en düşük gol oranına sahip hafta 21'inci haftadaki 1,8'lik gol oranı olurken, söz konusu haftada oynanan müsabakalarda toplam 17 gol atılmıştı.

EV SAHİPLERİ KAYBETMEDİ

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan 9 karşılaşmada ev sahibi takımlar mağlubiyet yaşamadı. Koronavirüs salgınına önlem amacıyla seyircisiz oynanan mücadelelerde 7 maçta ev sahipleri galip gelirken, diğer 2 karşılaşmada taraflar eşitiliği bozamadı. Ev sahipleri bu hafta rakip filelere 11 gol atarken, kalelerinde ise 3 gol gördü. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor 2 gol atarak galip gelen ev sahibi takımlar olurken, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor da 1'er gol atarak kazanan taraf oldu. Haftanın gol atamayan tek ev sahibi ise Beşiktaş ile derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Galatasaray oldu.

9 MAÇIN 6'SINDA DEPLASMAN TAKIMLARI GOL ATAMADI

Süper Lig'in şu ana kadarki en az gol atılan haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında deplasman takımları gol atma başarısı gösteremedi. Bu hafta oynanan 9 müsabakada deplasman takımları Göztepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve haftanın tek gol çıkmayan mücadelesi olan derbide Beşiktaş, fileleri sarsmayı başaramadı. Haftanın deplasmanda gol sevinci yaşayan ekipleri ise 1'er gol atan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Kasımpaşa - Göztepe: 2-0

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 1-0

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray - Beşiktaş: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

title

Rıza Çalımbay: Sağlık futboldan daha önemli

title

Tamer Tuna: Hasta değiliz ama potansiyel hastayız

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

'Para konuşacak zaman değil'
'Para konuşacak zaman değil'

'Para konuşacak zaman değil'

Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu
Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.

UEFA'da kritik gün
UEFA'da kritik gün

UEFA'da kritik gün

Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.

'Karar devletimizindir'
'Karar devletimizindir'

'Karar devletimizindir'

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

'Futbolcular maaş almasın'
'Futbolcular maaş almasın'

'Futbolcular maaş almasın'

İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.

İtalya'da örnek destek
İtalya'da örnek destek

İtalya'da örnek destek

İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.

Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı
Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı

Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı

Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.