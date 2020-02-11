Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Trabzonspor

Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.

Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.