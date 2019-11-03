Süper Lig'de Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor berabere kaldı

Kasımpaşa, karşılaşmanın 13. dakikasında Koita'nın attığı golle öne geçti. Yeni Malatyaspor'a üstünlüğü getiren goler 61. dakikada Jahovic ile 68. dakikada Veysel Sarı'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Jahovic'in önce ofsayt olarak değerlendirilen golü, VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı. Kasımpaşa'da 90+3. dakikada sahneye çıkan Khalili, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

ROBIN YALÇIN VE SERGEN YALÇIN KIRMIZI GÖRDÜ

Malatyaspor'da Robin Yalçın, 17. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve deplasman ekibi oyunun son bölümünü 10 kişi tamamladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da karşılaşmanın 84. dakikasında üst üste gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla dışarı gönderildi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor son 4 maçta aldığı 10 puanla 17 puana yükseldi ve liderlik şansını tepti. Kasımpaşa ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı ve puanını 12 yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.