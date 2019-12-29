Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Süper lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve devreyi 31 puanla 4. sırada tamamladı.
İlk yarının son haftasında gollü maçlar izlenirken, ilk 7 sıradaki takımların tamamı (Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe) sahadan galibiyetle ayrıldı.
İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
(37) Sivasspor
(33) Başakşehir
(32) Trabzonspor
(31) Fenerbahçe
(30) Beşiktaş
(29) Alanyaspor
(27) Galatasaray
(24) Yeni Malatya
(24) Gaziantep