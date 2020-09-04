Süper Lig'de ilk yarı seyircisiz

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarı oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.

TFF resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.”

SAĞLIK ÖNEMLİ

Başkan Nihat Özdemir seyircisiz oynanma kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sporcu sağlığı, milletimizi ve taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Riske atamayız. O yüzden liglerin ilk yarısının seyircisiz oynanması kararını aldık.”