Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

CUMA
Denizlispor – Galatasaray | Abdülkadir Bitigen
CUMARTESİ
Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor | Bahattin Şimşek
Sivasspor – Beşiktaş | Mustafa Öğretmenoğlu
Kayserispor – Alanyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu
PAZAR
Konyaspor – Ankaragücü | Bülent Birincioğlu
Göztepe – Antalyaspor | Zorbay Küçük
Kasımpaşa – Trabzonspor | Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir | Hüseyin Göçek
PAZARTESİ
Fenerbahçe – Gazişehir Gaziantep | Arda Kardeşler
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.
Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.
Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.
Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.