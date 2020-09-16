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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
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Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk

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