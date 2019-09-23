Süper Lig'de derbi haftası öncesi son durum belli oldu

9 maçın oynandığı 5. haftada 4 maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi, 3 maçta ise 2-1'lik skora rastlandı. Haftanın en farklı skorunu Kasımpaşa, 3-0 ile Antalyaspor'a karşı aldı.

İşte haftanın sonuçları

Göztepe 1-0 Konyaspor

Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor

Kayserispor 1-1 Denizlispor

Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

Rizespor 1-2 Gazişehir

Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor

Malatyaspor 1-1 Galatasaray

Sivasspor 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 1-1 Başakşehir

6. HAFTA PROGRAMI

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Rizespor

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa

17.30 Alanyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Malatyaspor

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir - Göztepe