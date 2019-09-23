Süper Lig'de derbi haftası öncesi son durum belli oldu
Süper Lig'de 'derbiler' haftası öncesi 5. hafta sona erdi.
9 maçın oynandığı 5. haftada 4 maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi, 3 maçta ise 2-1'lik skora rastlandı. Haftanın en farklı skorunu Kasımpaşa, 3-0 ile Antalyaspor'a karşı aldı.
İşte haftanın sonuçları
Göztepe 1-0 Konyaspor
Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor
Kayserispor 1-1 Denizlispor
Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
Rizespor 1-2 Gazişehir
Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor
Malatyaspor 1-1 Galatasaray
Sivasspor 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 1-1 Başakşehir
6. HAFTA PROGRAMI
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Rizespor
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa
17.30 Alanyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - Kayserispor
16.30 Antalyaspor - Malatyaspor
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir - Göztepe