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  3. Süper Lig'de derbi haftası öncesi son durum belli oldu

Süper Lig'de derbi haftası öncesi son durum belli oldu

Süper Lig'de derbi haftası öncesi son durum belli oldu

Süper Lig'de 'derbiler' haftası öncesi 5. hafta sona erdi.

9 maçın oynandığı 5. haftada 4 maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi, 3 maçta ise 2-1'lik skora rastlandı. Haftanın en farklı skorunu Kasımpaşa, 3-0 ile Antalyaspor'a karşı aldı.

İşte haftanın sonuçları

Göztepe 1-0 Konyaspor

Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor

Kayserispor 1-1 Denizlispor

Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

Rizespor 1-2 Gazişehir

Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor

Malatyaspor 1-1 Galatasaray

Sivasspor 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 1-1 Başakşehir

6. HAFTA PROGRAMI

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Rizespor

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa

17.30 Alanyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Malatyaspor

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir - Göztepe

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