Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
17.00 DG Sivasspor - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.
Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...
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