Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi Abdülkadir Bitigen'e bu hafta Süper Lig'de maç vermedi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
(AA)