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  3. Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi Abdülkadir Bitigen'e bu hafta Süper Lig'de maç vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Aralık Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

(AA)


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