Süper Lig'de 13. hafta başlıyor

SPOR GÜNDEMİ

Trabzon'da yerel basın, yönetimi istifaya davet etti Trabzon'da yerel basın, yönetimi istifaya davet etti Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.

Yeni sözleşme beklerken ayrılık! Son hareketi bardağı taşırdı Yeni sözleşme beklerken ayrılık! Son hareketi bardağı taşırdı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Ve karar! Salih Uçan, Aytaç Kara... Ve karar! Salih Uçan, Aytaç Kara... Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.

G.Saray, Garry Rodrigues'e teklif yaptı G.Saray, Garry Rodrigues'e teklif yaptı Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.

Ve Ali Koç'tan Samandıra'ya ilk çıkarma! Futbolculara bakın ne dedi Ve Ali Koç'tan Samandıra'ya ilk çıkarma! Futbolculara bakın ne dedi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.