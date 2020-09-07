  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Süper Lig'de 10 hoca yerini sevdi

Süper Lig'de 10 hoca yerini sevdi

Paylaş

AKŞAM

Yeni sezon öncesinde 21 takımın 10'unda teknik direktörler konumlarını muhafaza etti. 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig'de önceki yıllara oranla istikrar anlamında olumlu bir gelişme yaşandı. Birçok kulüp yola mevcut teknik adamlarıyla devam etme kararı aldı.

Bu sezon ligde mücadele edecek 21 takımdan 10’u mevcut teknik direktörlerle başarıyı kovalayacak. Son şampiyon Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, Sivas, Gaziantep, Konya, Göztepe, Antalyaspor’un yanı sıra ligin yeni ekipleri Erzurumspor ve Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak. Alanya, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör değişikliğine giden takımlar oldu.

SÜPER LİG’DE 16 TÜRK ÇALIŞTIRICI 

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi Türk teknik adamlardan yana oldu. Ligde mücadele edecek 21 takımın 16’sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı. Süper Lig’de Trabzonspor, İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK, Rumen Marius Sumudica, Yukatel Denizlispor, Hırvat Robert Prosinecki, Çaykur Rizespor, Hırvat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre yönetiminde sezona başlayacak.

GALATASARAY’DA FATİH TERİM FARKI 

Ligde geçen sezon başında ise 17 Türk, bir yabancı teknik adam yer alıyordu. Galatasaray’da Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıracak teknik direktörler arasında iki isim daha şampiyonluk gördü. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve şu anda Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sırbistan'da sessiz gece
Sırbistan'da sessiz gece

Sırbistan'da sessiz gece

Ansu Fati, tarihe geçti
Ansu Fati, tarihe geçti

Ansu Fati, tarihe geçti

Zahavi'nin eşi: ‘F.Bahçelilerin gücünü gördük‘
Zahavi'nin eşi: ‘F.Bahçelilerin gücünü gördük‘

Zahavi'nin eşi: ‘F.Bahçelilerin gücünü gördük‘

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi
ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması
Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması

Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor
Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.

Juventus'ta Khedira sorunu
Juventus'ta Khedira sorunu

Juventus'ta Khedira sorunu

İtalyan devi Juventus, gelecek sezon kadroda düşünmedi Sami Khedira'ya talip bulamıyor

Yılın transferleri Göztepe'den
Yılın transferleri Göztepe'den

Yılın transferleri Göztepe'den

Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedild
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.