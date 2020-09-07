Süper Lig'de 10 hoca yerini sevdi

AKŞAM

Yeni sezon öncesinde 21 takımın 10'unda teknik direktörler konumlarını muhafaza etti. 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig'de önceki yıllara oranla istikrar anlamında olumlu bir gelişme yaşandı. Birçok kulüp yola mevcut teknik adamlarıyla devam etme kararı aldı.

Bu sezon ligde mücadele edecek 21 takımdan 10’u mevcut teknik direktörlerle başarıyı kovalayacak. Son şampiyon Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, Sivas, Gaziantep, Konya, Göztepe, Antalyaspor’un yanı sıra ligin yeni ekipleri Erzurumspor ve Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak. Alanya, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör değişikliğine giden takımlar oldu.



SÜPER LİG’DE 16 TÜRK ÇALIŞTIRICI

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi Türk teknik adamlardan yana oldu. Ligde mücadele edecek 21 takımın 16’sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı. Süper Lig’de Trabzonspor, İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK, Rumen Marius Sumudica, Yukatel Denizlispor, Hırvat Robert Prosinecki, Çaykur Rizespor, Hırvat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre yönetiminde sezona başlayacak.

GALATASARAY’DA FATİH TERİM FARKI

Ligde geçen sezon başında ise 17 Türk, bir yabancı teknik adam yer alıyordu. Galatasaray’da Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıracak teknik direktörler arasında iki isim daha şampiyonluk gördü. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve şu anda Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.