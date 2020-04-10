Süper Lig ne zaman başlayacak? Servet Yardımcı duyurdu

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı liglerin akıbeti, kulüplerin bu süreçte yaşadığı ekonomik sıkıntı, UEFA'nın karar mekanizması ve diğer merak edilen sorulara yanıt verdi.

"BU AY YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VAR"

UEFA'nın oluşturduğu çalışma grupları var. 55 Federasyondan insanlar var. Avrupa Kulüpler, ligler ve futbolcular birliğinden oluşan çalışma grupları var. 21'inde tekrar 55 Federasyon genel sekreterlerini bilgilendirilecekler. 23 Nisan'da yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Nisan sonunda olağan yönetim kurulu toplantısı yapacağız.

"UEFA LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR"

Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı ötelediler. 24 Nisan'a kadar ötelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararını gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bunun üzerinde duruyor. Tabi insan sağlığı önemli ve devletlerin vereceği kararlar belirleyici olacak. UEFA'nın istediği dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi. Tabi her liglerin kendine göre farklı dinamikleri var. Takvimleri farklı.

"TESCİL KARARINDA UEFA, KULÜPLERİ TURNUVALARINA ALMAYABİLİR"

UEFA liglerin tescil edilmesi durumunda kulüpleri turnuvalara almayabilir. Ligleri oynatmadınız ve dolayısıyla turnuvalarda yer vermeyeceğim kararını verebilir. Bu ay içindeki yapacağımız görüşmelerde durumlar netleşecek. UEFA'nın duruşu bu şekilde. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi turnuvalarını da bu sezon tamamlamak istiyor.

"PLAY-OFF GİBİ ALTERNATİFLER MASADA"

Play-off gibi alternatifler masada ama UEFA'nın henüz çalışaması yok. UEFA'nın maçların bitirilmesiyle ilgili bütün format değişikliklerini gözden geçireceğine düşünüyorum. En geç 23 Nisan'da önümüzü daha net bir şekilde görüyor olacağız.

TÜRKİYE'DE LİGLERİN AKIBETİ NASIL OLACAK?

Futbolun şu ana kadar gördüğü en büyük kriz. Bu süreci çok ciddi ve çok yakın şekilde takip ediyoruz. Devletimiz bize verdiği telkin ve bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz. Ligleri en erken başlatma tarihi olarak Haziran başı söyledik. Tekrardan değerlendirme yapacağız. 8 maç gününe ihtiyacımız var. Ayrıca kupada da 2 maç gününe ihtiyacımız var. Takvim açısından büyük sıkıntımız gözükmüyor. En şanslı liglerden biriyiz Avrupa'da. Mayıs başında gelişmeleri ele alıp, yeni bir takvim konusunda gelişmeleri paylaşacağız.

EKONOMİK ANLAMDA TEDBİR PAKETİ ORTAYA KOYACAK MISINIZ?

Kulüpler Birliği ile henüz bu konuları konuşmadık. Devletimizin kulüplerle ilgili vereceği kararı şu anda kestiremeyiz. Önce gemiyi sağ salim limana yanaştıralım. Ondan sonra hasar tespiti yapılacak. Bunun içinde de yayıncı kuruluş da var. Birlikte en makul, herkese uyacak en adil çözümü bulacağız.

TFF'DEN FUTBOLCU MAAŞ İNDİRİMİ YETKİSİ VAR MI?

Öyle bir yetkimiz yok. Bu konularda TFF olarak görüş bildirmemiz doğru olmaz. Kulüplerimize yardımcı olma anlamında biz her zaman beraberiz. Kulüplerimiz var olduğu sürece biz varız. Kulüplerimizin devamlılığını sağlamamız lazım. Avrupa'da maaşlarında indirim yapan futbolcular var. Herkes bir şekilde fedakarlık yapıyor. Bazı kulüplerde biraz zor, bazı kulüplerde futbolcu ve yönetim arasındaki görüşmelerde daha anlayışlı olunuyor. Hasarın ne kadar büyük olduğunu ancak hayat normale döndüğünde göreceğiz. Ondan sonra hasar tespiti yapılacak. Kimler ne fedakarlık yapacak, kimler ne destek verecek hepsi ortaya çıkacak.