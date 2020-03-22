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  • Süper Lig için gündeme gelen play-off sistemi hayata geçerse bu sezon küme düşme olmayacak
  • 22 Mart 2020 Pazar 10:30
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  • 22 Mart 2020 Pazar 10:31

Süper Lig için gündeme gelen play-off sistemi hayata geçerse bu sezon küme düşme olmayacak

Süper Lig için gündeme gelen play-off sistemi hayata geçerse bu sezon küme düşme olmayacak

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Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi kararının ardından gündeme getirilen play-off sistemi hayata geçerse bu sezon küme düşme ortadan kalkacak. Süper Lig gelecek sezon, 1. Lig'den gelecek 3 takımla birlikte 21 ekiple oynanacak.

Liglerin ertelenme kararının alındığı toplantıda Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği’nden süreçle ilgili bir planlama ve takvim istemişti. Bununla ilgili A, B ve C planlarının hazırlığı gündeme geldi. Bu kapsamda önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında seçenekler masaya kondu. Senaryolardan en ses getireni ise Play-Off sistemi oldu. Her ne kadar zirve yarışında yer alan kulüpler şimdilik Play-Off seçeneğine sıcak bakmasa da sürecin uzaması halinde devreye girmesi muhtemel senaryolardan biri de bu. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ligde ipi göğüsleyecek takımı statüsü daha sonra belirlenecek olan Play-Off müsabakaları belirleyecek.

Ateş hattı karışık!

Asıl sıkıntı ise ligden düşecek takımı belirlemekte. Şu anki puan tablosu göz önüne alındığında en az 10 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor. Hal böyle olunca küme düşecek takımın belirlenmesi zor görünüyor. Bu yüzden sürecin planlanandan uzun sürmesi halinde 2019- 2020 sezonunda Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılması ciddi şekilde konuşuluyor. Bu senaryo gerçekleşirse TFF 1. Lig’den gelecek 3 takımla birlikte gelecek sezonun 21 takımla oynanması muhtemel.

Alt liglerde de durum aynı

Kırmızı ve Beyaz Grup’la birlikte 3. Lig’in durumu Alt Ligler Kulüpler Birliği tarafından masaya yatırılacak. 6’şar haftası kalan gruplarla ilgili takvim belirlenecek. Özellikle Play-Off süreci konuşulacak. Çünkü 2. Lig’de Play-Off’lar çeyrek finalden başlıyor. Bu nedenle takvim daha fazla sıkışabilir. Kırklarelispor Başkanlığı da yapan Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can’ın bu konuda bir çalışma içerisinde olduğu ve önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı ifade edildi.

1. Lig’deki durum konuşulacak

1. Lig Kulüpler Birliği de birkaç gün içerisinde kendi arasında toplanarak değerlendirmeler yapacak. 28 haftası oynanan ligin Süper Lig’e göre 2 hafta önde olması avantaj olarak değerlendirilecek. Bu yüzden 1. Lig maçları Süper Lig’le birlikte Play- Off’lar dahil tamamlanabilecek. Yine de kulüpler kendi takvimleri hakkında durumu masaya yatırıp TFF ile paylaşacak.

(Fanatik)

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