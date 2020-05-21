Süper Lig hakemleri kampa girecek

Süper Lig hakemleri sezon başlangıcına kadar hem virüsten korunacak hem de fiziksel olarak maçlara hazırlanacak.
Merkez Hakem Kurulu karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri Riva’da kampa almak için çalışma yapıyor.
MHK Başkanı Zekeriya Alp hazırlıkları anlattı ve “12 Haziran'dan önce hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz. Kamp süresi henüz belli değil. Bir hafta ya da 10 gün olabilir. Yaklaşık 140 hakemimizin Riva'da kampa girmesi yönünde bir hazırlığımız var” dedi.
Proje hayata geçirilirse her hakem ayrı odada kalacak. Çalışmalar sosyal mesafe kuralına uygun yapılacak.
Görsel eğitimlerin yanı sıra, hakemlerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlenecek.
(NTV Spor)
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