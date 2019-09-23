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  3. Süper Lig ekipleri, şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı

Süper Lig ekipleri, şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı

Süper Lig ekipleri, şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında, teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerimize, Süper Lig kulüpleri sessiz kalmadı.

İşte o paylaşımlar:

FENERBAHÇE

“Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında, teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.”

GALATASARAY

“Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün hain bombalı saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.”

BEŞİKTAŞ

“Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında hain terör örgütü üyelerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dileriz.”

TRABZONSPOR

“Irak’ın Kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan iki kahraman askerimize Allah’tan rahmet; yakınları ve Yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.”

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

“Irak’ta hain terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

ALANYASPOR

“Irak kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.”

DENİZLİSPOR

“Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.”

ÇAYKUR RİZESPOR

“Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü üyelerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

SİVASSPOR

“Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü üyelerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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