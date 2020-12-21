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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:26
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Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Kadro dışı bırakıldı

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Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada Bı Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kasımpaşa'dan yapılan son dakika açıklamasına göre tecrübeli oyuncusu Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Detaylar geliyor...

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Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.

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