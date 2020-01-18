  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00

Süper Lig dibe vurdu

Süper Lig dibe vurdu

Paylaş

UEFA raporuna göre Avrupa’da en çok zarar eden lige sahibiz. Açıklanan finansal rapora göre; İngiltere Premier Lig, 382 milyon euro kar ederek zirveye çıktı. Süper Lig’in toplam zararı ise 263 milyon euroyu buldu. Bu rakam, durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi.

AKŞAM

UEFA’NIN bu yıl 11’incisini açıkladığı finansal rapora göre: Avrupa’da en fazla zarar eden lig Türkiye Süper Ligi oldu. İngiltere Premier Lig’in 382 milyon euro kâr ettiği tabloda Süper Lig’in toplam zararı 263 milyon euro. Türkiye’nin diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığı mali tabloda 125 milyon euroluk döviz kaybı dikkat çekiyor. Kıta çapındaki liglere ve kulüplere dair finansal rakamların yer aldığı 132 sayfalık raporda Türk kulüplerinin yüksek borçlanma durumu da dikkat çekti.

FENER’İN DURUMU KÖTÜ

Raporun ortaya çıkardığı ayrıntılara göre; zarar eden kulüp sayısı 14. Avrupa’da en fazla borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listede Fenerbahçe 6. sırada yer aldı (334 milyon euro). Beşiktaş’ın 15 (183 milyon euro), Galatasaray’ın ise 17. sırada (175 milyon euro) yer aldığı listede Sarı-Lacivertli kulübün net borcunun yıllık gelirinin 2.9 katı olması gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’yla da harcalama limitleri ve faiz konularında yakın tarihte anlaşmazlığa düşmüştü.

BÜYÜK DEĞİŞİMLER YOLDA

Kulüplerin yıllar içerisinde yaptığı inanılmaz harcamaların faturası, son dönemde işleri zorlaştırdı. Spor Çalıştayı’nın yapılmasının sebeplerinden biri de buydu. UEFA’nın Finansal Fair Play önlemlerinin haricinde Türkiye Futbol Federasyonu da bazı sınırlamalar getirdi. Türkiye’de yakın dönemde büyük değişiklikler bekleniyor. Kulüplerin yönetiliş şeklinden harcama kriterlerine kadar her şeyin yeni baştan inşa edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde yönetilmeleri halinde işler daha da zorlaşacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Omuz omuza gönül gönüle'

title

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

title

Muhayer Oktay, Giresunspor'a kiralandı

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Karius yedikçe Liverpool üzülüyor
Karius yedikçe Liverpool üzülüyor

Karius yedikçe Liverpool üzülüyor

BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.

TFF'den 'ayakta' müjde!
TFF'den 'ayakta' müjde!

TFF'den 'ayakta' müjde!

Beşiktaş ve G.Saray’ın, kale arkalarına ayakta seyirci alınması için yaptığı başvuruya vize çıktı. Türk Telekom 62 bin 500 kapasiteye ulaşacak. Kartal da rahatlayacak.

Deyverson atağı
Deyverson atağı

Deyverson atağı

BREZİLYA’NIN Palmeiras takımının golcüsü Deyverson’a Fenerbahçe’nin talip olduğu öne sürüldü.

Ricardo bugün İstanbul'da
Ricardo bugün İstanbul'da

Ricardo bugün İstanbul'da

İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

'Futbola Obra bulsam anahtarı teslim ederim'
'Futbola Obra bulsam anahtarı teslim ederim'

'Futbola Obra bulsam anahtarı teslim ederim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç il sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”

İdeal Fener sahada! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
İdeal Fener sahada! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

İdeal Fener sahada! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe 2. yarıya G.Antep deplasmanında ideal bir kadroyla başlayacak. Takımda cezalı oyuncu yok. Zajc ve Adil Rami ise evde kaldı.

'Kendi işinize bakın'
'Kendi işinize bakın'

'Kendi işinize bakın'

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, “Bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor’un muhasebesini tutmaya başladı. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkes kendi muhasebesini tutsun” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.