Sunderland, futbolcularını ücretsiz izne gönderdi

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, birkaç çalışanın ve teknik direktör Phil Parkinson'un işlerine evinden devam edeceği duyuruldu.
UEFA Organizasyon Komitesi, koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperleri markaja alan yönteimin öncelikli hedefleri Atalanta'lı Palomino ve Schalke'li Stambouli. İki yıldızın da menajerleriyle temasa geçildi.
İJaponya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.