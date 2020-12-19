Sumudica: 'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, oynamaya gelmişler'

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Evsahibi ekibin hocası Sumudica maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Rumen teknik adam şunları söyledi:

"Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada yürekleriyle oynayan oyuncularım vardı. Sahada agresiftik. Oyuncular benim istediklerimi sahada yaptığı için sorun yaşamıyoruz. Caner ile başlayacaklarını düşünüyorduk. Kanatları iyi kapadık. Oyuncu değişiklikleriyle daha defansif bir dizilime geçtik. Galip geldik. Maçtan önce Volkan Demirel ile görüştük. Ben Vaslui'nin başındayken ona karşı oynamıştık. Emre (Belözoğlu) ile Volkan'a (Demirel) baklava hediye ettim. Emre daha önce Hagi ve Popescu ile oynadı. Benimle Rumence şakalaştı biraz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Buraya futbol oynamak için gelmişler. Sahaya çıkan benim akrabam bile olsa kazanmaya çıkarım. Maçlara yine galibiyet parolasıyla çıkacağız. Hakem de iyi maç çıkardı. Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Son 22 maçın hepsinde gol attık. Bu da bizim iyi hazırlandığımızı, iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bu ligde tüm takımlara karşı galibiyet kovalayan bir takımız. Bizim hedefimiz iyi futbol oynatmak."