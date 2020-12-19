  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Sumudica: 'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, oynamaya gelmişler'

Sumudica: 'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, oynamaya gelmişler'

Paylaş

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Evsahibi ekibin hocası Sumudica maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Rumen teknik adam şunları söyledi:

"Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada yürekleriyle oynayan oyuncularım vardı. Sahada agresiftik. Oyuncular benim istediklerimi sahada yaptığı için sorun yaşamıyoruz. Caner ile başlayacaklarını düşünüyorduk. Kanatları iyi kapadık. Oyuncu değişiklikleriyle daha defansif bir dizilime geçtik. Galip geldik. Maçtan önce Volkan Demirel ile görüştük. Ben Vaslui'nin başındayken ona karşı oynamıştık. Emre (Belözoğlu) ile Volkan'a (Demirel) baklava hediye ettim. Emre daha önce Hagi ve Popescu ile oynadı. Benimle Rumence şakalaştı biraz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Buraya futbol oynamak için gelmişler. Sahaya çıkan benim akrabam bile olsa kazanmaya çıkarım. Maçlara yine galibiyet parolasıyla çıkacağız. Hakem de iyi maç çıkardı. Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Son 22 maçın hepsinde gol attık. Bu da bizim iyi hazırlandığımızı, iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bu ligde tüm takımlara karşı galibiyet kovalayan bir takımız. Bizim hedefimiz iyi futbol oynatmak." 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...
Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...

Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...

Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti
Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti

Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni
Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni

Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni

Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'
Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'

Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'
Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'

Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'

2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.

Galatasaray eski başkanı koronadan yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı koronadan yoğun bakımda

Galatasaray eski başkanı koronadan yoğun bakımda

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sergen Yalçın ve yönetim transferde yine karşı karşıya
Sergen Yalçın ve yönetim transferde yine karşı karşıya

Sergen Yalçın ve yönetim transferde yine karşı karşıya

Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.