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  3. Sümeyye Boyacı: Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim

Sümeyye Boyacı: Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim

Sümeyye Boyacı: Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim

Sümeyye Boyacı, "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı dinleteceğim"dedi.

Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı "Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile Dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim" ifadelerini kullandı.

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