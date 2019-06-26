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  3. Şükrü Hanedar, Fabian Delph için İngiltere'ye gidiyor

Şükrü Hanedar, Fabian Delph için İngiltere'ye gidiyor

Şükrü Hanedar, Fabian Delph için İngiltere'ye gidiyor

Galatasaray yönetici Şükrü Hanedar, Fabian Delph için İngiltere’ye uçuyor.

Şampiyon Galatasaray, Sevilla'nın Ever Banega konusunda sorun çıkarması üzerine Manchester City'de fazla şans bulamayan Fabian Delph için somut adım atma kararı aldı.

Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetici Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gidiyor.

Yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu nedenle Cimbom'a çok sıcak bakıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, futbolcunun uluslararası tecrübesinin çok yüksek olmasının Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkısını artıracağına inanıyor.

Oyunun iki yönünü de oynama yeteneği olan İngiliz yıldız, savunmadaki agresifliğiyle de hatlar arasındaki bağlantının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor.

Galatasaray, Delph'i 15 milyon euro'luk piyasa değeri yüzünden kiralama yoluna gidecek. Manchester City yönetimi de ayrılmasına sıcak bakıyor.

FABIAN DELPH KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Kasım 1989

Doğum yeri: İngiltere

Boy: 1.74

Mevki: Merkez orta saha

PROFESYONEL KARİYERİ

Yıl Takım Maç Gol

2006-09 Leeds United 58 6

2009-15 A. Villa 134 8

2015- M. City 89 5

(Takvim)

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