Suç işlemiş gibi müdahale ettiler

Soner Kan / AksamSpor

Bize saldıranlar Kosova’nın güvenlik görevlileriydi. Gol yediğimizde istemsizce sinirlendim elimdeki şişeyi yere fırlattım. Bir anda güvenlik geldi, sanki suç işlemişim gibi ellerimden tuttu beni çekiştirmeye başladı. ‘Sen bana karışamazsın’ deyince itti. Benim üzüldüğüm Türkçe küfürler edilmesiydi. Birisi çok iyi Türkçe konuşuyordu ve büyük ihtimalle Türk’tü.