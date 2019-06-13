13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:20
Suç işlemiş gibi müdahale ettiler
TARTAKLANAN yedek kalecimiz İrfan Can Eğribayat duygularını AKŞAM’a anlattı
Soner Kan / AksamSpor
Bize saldıranlar Kosova’nın güvenlik görevlileriydi. Gol yediğimizde istemsizce sinirlendim elimdeki şişeyi yere fırlattım. Bir anda güvenlik geldi, sanki suç işlemişim gibi ellerimden tuttu beni çekiştirmeye başladı. ‘Sen bana karışamazsın’ deyince itti. Benim üzüldüğüm Türkçe küfürler edilmesiydi. Birisi çok iyi Türkçe konuşuyordu ve büyük ihtimalle Türk’tü.