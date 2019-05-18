Subotic heyecanı

AKŞAM

SIRP basınından Mozzart Sport’un haberine göre; Neven Subotic, Fransız ekibi Saint Etienne’den gelen yeni sözleşme teklifi ni reddetti. Sözleşmesinin bitimine 1 ay kala ayrılmaya karar veren tecrübeli savunmacı, şimdiden valizlerini toplamaya başladı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Subotic’in sezon başında daha iyi bir kulüp bulamadığı için Saint Etienne’ye geldiği ancak şimdi Bundesliga’dan teklifl er almaya başladığı ifade edildi. Fenerbahçe ile anılan ve sakatlık sorunları yaşayan Sırp stoper, yeni sezonda istediği takıma bonservis bedeli olmadan imza atabilecek. Subotic, 2008’de Dortmund’a transfer oldu. 2017’ye kadar Neven Subotic, bir dönem Köln’de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Dortmund’a döndü. 30 yaşındaki Subotic, bu sezon Saint Etienne’de şans bulduğu 28 resmi maçta 1 gol kaydetti.