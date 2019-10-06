Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

lmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen Türk kökenli futbolcu Suat Serdar Almanya A Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw’un 22 yaşındaki Suat Serdar’ı ilk kez A Milli Takımı’na davet ettiği belirtildi.

Suat Serdar’ın 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydiğine işaret edilen açıklamada, genç futbolcunun 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Real Madrid’de forma giyen Toni Kroos ve Köln takımında oynayan Jonas Hector’un ise sakatlıkları sebebiyle Almanya A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Almanya, 9 Ekim Çarşamba günü Dortmund'da özel maçta Arjantin, 13 Ekim Pazar günü de 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

Almanya'nın aday kadrosunda Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ve Juventus'ta oynayan Emre Can da yer alıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından ´Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın´ sloganıyla azim, kara

Bilal Erdoğan ve Berat Albarak´ın Çocukları Etnospor Kültür Festivali´nde Ok Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…