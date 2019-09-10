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  3. Ve Sturridge ilk 11'de

Ve Sturridge ilk 11'de

Ve Sturridge ilk 11'de

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, G.Birliği’nin ilk 11’ini şekillendirdi. Geçtiğimiz hafta boyunca idmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sturridge’in G.Birliği maçında sahada olması bekleniyor.

Akşam

Deneyimli çalıştırıcı, İngiliz forveti, Sörloth’ün yanına monte edecek. Karaman, çift forvetle sahaya çıkmayı düşünüyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlıklarının ardından gözler Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj’a çevrildi. Son oynanan Fenerbahçe maçınd 11’de sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu bir asistle oynamıştı. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da çok güvendiği genç isimlerden biri olan Avdijaj’ın forma şansı bulması halinde bu fırsatı iyi değerlendirmesi bekleniyor

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