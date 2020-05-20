Sturridge dönmeye hazırlanıyor

Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…

AKŞAM

KARDEŞİNİN oynadığı bahis nedeniyle futboldan 6 ay men cezası alan Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor… Trabzonsporla olan sözleşmesini devre arasında fesheden golcü oyuncuyu David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Milan ile DC United’ın istediği belirtildi. Sturridge’in yaz aylarında ABD’ye gitmesi bekleniyor.

