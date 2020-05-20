Sturridge dönmeye hazırlanıyor

AKŞAM
KARDEŞİNİN oynadığı bahis nedeniyle futboldan 6 ay men cezası alan Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor… Trabzonsporla olan sözleşmesini devre arasında fesheden golcü oyuncuyu David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Milan ile DC United’ın istediği belirtildi. Sturridge’in yaz aylarında ABD’ye gitmesi bekleniyor.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.
Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…
West Bromwich, F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.
Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.