Stopere Mert Çetin

AKŞAM

Teknik Direktör Ersun Yanal, Mert Çetin’in geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de, G.Birliği ile gösterdiği performanstan etkilendi, alınmasını istedi. Mert için konuşulan bedel 400 bin euro.

SKRTEL DÜŞÜNÜYOR

SKRTEL’DEN yanıt yok. Sarı-Lacivertliler, mukavelesi dolan 34 yaşındaki Slovak savunmacıya yaptığı 1+1 yıllık teklife cevap bekliyor. Skrtel, 2 milyon euroluk önerinin yükselmesini istemişti. 1 hafta içinde Skrtel olumlu bitmezse, yabancı altertanifler gündeme gelecek.

FERDİ GİTMEK İSTİYOR

GEÇTİĞİMİZ sezonun başında Hollanda ekibi Nijmegen’den 1.5 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertliler’de geleceğini göremiyor. Tüm sezon boyunca 1 kez şans bulan, onda da Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresun’a karşı oynanan maçta oyuna sonradan giren Ferdi, kendini geliştirebileceği bir takıma gitmek istedi. Orta saha için konuşulan transferler de bu kararda etkili oldu. Fenerbahçe, 2022’ye kadar sözleşmesi olan Ferdi’yi, kiralık gönderebilir.

KAYNAK ELJİF

MAKEDON orta saha Eljif, tercih döneminde. A.Madrid, Inter ve Tottenham’ın istediği 19’luk orta saha, karar vermekte zorluk yaşıyor. F.Bahçe, 15 milyon euro belirledi. Eljif’ten gelecek para kaynak olacak.

BEGOVİC İDDİASI

DAİLYSTAR, Bournemouth’nun 32 yaşındaki kalecisi Asmir Begovic’in, F.Bahçe ile görüştüğünü yazdı. Kanarya’nın, geçen sezon da ilgilendiği 32’lik file bekçisi için 2.5 milyon euro önerdiği iddia edildi.