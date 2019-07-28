Stoper transferi isteyen Abdullah Avcı'nın listesinin ilk sırasında Epureanu var

Beşiktaş'ta Vitor Hugo transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine moraller bozulmuştu. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon yokları oynayan Enzo Roco için, "Kamp çalışmalarında çok iyi gidiyor. Hoca da Roco'dan çok memnun. Bu sezon formayı alacak gibi gözüküyor" demişti. Ancak Abdullah Avcı için stoper transferi "Olmazsa olmaz" görünüyor.
Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede kadrodan çok memnun olduğunu ve kamp çalışmalarının da kusursuz bir şekilde devam ettiğini belirtirken, tek ihtiyacının stoper olduğunu da söyledi.
Savunmadan oyunu kurabilecek bir oyuncu istediğini söyleyen Avcı, "Vida topla iyi değil. Oyunu mutlaka sol stoperle başlatmak istiyorum. Transfer gerçekleşmezse planlarımız bozulur" dedi.
Atınç'a onay yok
Hoca'nın ikazını dikkate alan yönetimin listesinde şu an dört stoper bulunuyor. Oyuncu izleme ekibi, Abdullah Avcı ve yönetimin belirlediği dört isimle görüşmelere devam ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcının gönlünde ise eski öğrencisi yatıyor. Avcı'nın geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Alexandru Epureanu'yu çok istediği öğrenildi.
Öte yandan Atınç Nukan'ın transferi de Avcı'ya takıldı. Yönetim daha önce Beşiktaş formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Abdullah Avcı ise istediği gibi sol ayaklı olmasına rağmen top hâkimiyetinin zayıf olması sebebiyle Atınç'ın transferine sıcak bakmıyor.
(Türkiye)
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Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.