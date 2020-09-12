Stoke City taraftarları: Etebo keşke tapusuyla gitseydi

AKŞAM

Stoke Cityli taraftarlar, Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun ayrılmasından memnun.

Stoke City taraftarları, Galatasaray’a kiralanan Etebo için sosyal medyada, “Kulübü sevmiyordu. Keşke kiralık değil, satılık gitseydi” şeklinde mesajlar paylaştı. Nijeryalı futbolcunun 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu var

Galatasaray, perdeyi açıyor