Stjepan Tomas: Trabzonspor maçı özel bir maç, biliyoruz

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son maçta kazanarak moral bulduklarını belirtti.
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile savunma hattını iyi toparladığını ifade eden Tomas, "Önemli olan bizim ne yapacağımız. Çok iyi çalıştık. Duran toplardaki zaaflarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. İyi mücadele edip puanlarla dönmek hedefindeyiz. Trabzonspor maçının özel bir maç olduğunun bilincindeyiz. Oyuncuları hazırlıyoruz ve herkes farkında." dedi.
Tomas, yeniden seri yakalamak istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:
Bireysel hatalar üzerine hafta içi çok çalıştık. Bireysel hatalardan kurtulup Trabzonspor maçında sahaya iyi oyunumuzu yansıtmak istiyoruz. Takımda eksikler var. Bunun da farkındayız ama geniş bir kadromuz var. İyi oyunculara sahibiz. Oynayacak her oyuncunun katkı sağlayacağına inanıyorum. Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban önemli oyuncular. Önemli olan bizim ne yapacağımız. İyi baskı yaparsak puan alabileceğimizi düşünüyorum.
Çaykur Rizespor'un topladığı 15 puanın çok kötü olmadığına işaret eden Tomas, "Bakıldığında Trabzonspor 12 maçta 14 puanda, Başakşehir'in 15 puanı var. Onlar da az puan topladı. Oyun tarzı olarak üçüncü bölgedeki üretkenliğimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Skoru bulunca geri çekilmek hoşumuza gitmedi. İnşallah bir daha böyle şeyler olmayacak." diye konuştu.
Tomas, transfer çalışmalarının başladığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ikilisinin hayal kırıklığı oluşturması, Sadık Çiftpınar'ın da geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamaması sonucu kıymete binen Serdar Aziz'e İzmir kulübü Göztepe'den sürpriz bir transfer teklifi geldi.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Galatasaray'da büyük hayal kırıklığına sebep olan Radamel Falcao ve Ryan Babel ile yollar ayrılıyor.
DETAY
• Monterrey, America, Cruz Azul ve Guadalajara'nın Falcao'ya talip olduğu iddia edildi.
• Marsilya'nın ise Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.