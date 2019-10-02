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  3. Steven Nzonzi: Şansımız hala devam ediyor

Steven Nzonzi: Şansımız hala devam ediyor

Steven Nzonzi: Şansımız hala devam ediyor

Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından Steven Nzonzi açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Ciddi bir maç oldu. Bireysel olarak onlar ön tarafta baskı kurmaya çalıştılar. Hata sonucu gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. 2 maç yaptık, daha şansımız var. Dışarıda berabere kaldık, burada büyük bir takıma yenildik. Şansımız devam ediyor, gruptan çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

Taraftarları öven Fransız oyuncu, "Taraftarlar muhteşemdi, bize enerji verdiler ve pozitif olarak etkilediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum buradan" dedi.

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