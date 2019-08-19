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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:13
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:15

Steven Nzonzi, ilk antrenmanına çıktı

Steven Nzonzi, ilk antrenmanına çıktı

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Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, 2. haftada evinde Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana yeni transfer Steven Nzonzi de katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, salondaki çalışmanın ardından sahada koordinasyon ve interval koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, pas oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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