Steven Nzonzi, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana yeni transfer Steven Nzonzi de katıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, salondaki çalışmanın ardından sahada koordinasyon ve interval koşu çalışması yaptı.
Galatasaray, pas oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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