Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemi anlattı

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu. Ganalı eski yıldız, “Çok şükür ki Fenerbahçe'yle anlaştım” dedi.

Bir dönem İtalyan devi Juventus'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertli forma çatısı altında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Appiah, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Juventus'tan ayrılık sürecini anlatan Appiah, şu sözleri sarf etti;

"Ganalı yetkililer, 2004 Olimpiyatlarından önce Juventus ile iletişime geçti. Ancak yöneticiler buna izin vermiyor gibiydi. Bunu düşüneceğimi söyledim. Ertesi gün beni antrenman sonrası aradılar. Endişeliydim, en ufak hata sonrası sözleşmemi kaybedebileceğimden korktum. Ama yine de düşündüğümü söyledim. Eğer gitmeyeceğim deseydim ülkemle ilgili problemlerim olabilirdi. Bu yüzden cesaretimi topladım ve Juventus yöneticilerine ayrılmak istediğimi söyledim.

“ÇOK ŞÜKÜR FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIM”

Bana nedenini sordular. Juventus'ta oynadığım için mutlu olduğumu ancak ülkemin daha önde geldiğini söyledim. Geri dönüşümde sorunlar yaşadım. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir yer aramak zorunda kaldım. Çok şükür ki Fenerbahçe ile anlaştım."