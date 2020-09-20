Stefano Okaka koptu geliyor

AKŞAM

Fenerbahçe, İtalyan golcü Stefano Okaka'nın transferi konusunda her konuda anlaştı.

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stefano Okaka’da karar kıldı… İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki forvetle 3 yıllığına anlaştı…

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Çizme basınından calciomercato, Fenerbahçe’nin oyuncuyla maaş konusunda söz kestiğini Udinese ile ise pazarlıkların devam ettiğini yazdı. Fenerbahçe 7 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Geçen sezon Serie A’da 33 maça çıkan İtalyan golcü, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



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