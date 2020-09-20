Stefano Okaka koptu geliyor

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stefano Okaka’da karar kıldı… İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki forvetle 3 yıllığına anlaştı…
OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM
Çizme basınından calciomercato, Fenerbahçe’nin oyuncuyla maaş konusunda söz kestiğini Udinese ile ise pazarlıkların devam ettiğini yazdı. Fenerbahçe 7 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Geçen sezon Serie A’da 33 maça çıkan İtalyan golcü, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta sezonu açıyor. Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi.
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.