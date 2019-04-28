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  3. Stada havadan konfeti saçma planı polise takıldı

Stada havadan konfeti saçma planı polise takıldı

Stada havadan konfeti saçma planı polise takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Ülker Stadı'na paramotorla havadan konfeti saçma hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Halit Ş'nin kendi yaptığı paramotorla Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandığı sırada Ülker Stadı'na havadan konfeti saçmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Stat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, yerini tespit ettikleri şüpheliyi planı uygulamaya başlayacağı sırada yakaladı.

Paramotora el koyan polis ekipleri, Halit Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, 2017'de Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalandığı, bu suçtan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının ertelendiği öğrenildi.

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