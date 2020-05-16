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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:07
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:12

Sporting Lizbon'un kadroda düşünmediği Diaby kararını verdi

Sporting Lizbon'un kadroda düşünmediği Diaby kararını verdi

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Sporting Lizbon'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Abdoulay Diaby kararını verdi. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Malili oyuncunun, Avrupa'dan bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.

Portekiz basınında yer alan haberde, Sporting'in, teknik direktör Ruben Amorim'in gelecek sezon için yaptığı planların arasında yer almayan Diaby için bir formül bulmaya çalıştığı kaydedildi.

Haberde; şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Malili kanat oyuncusu ile Arap takımlarının ilgilendiği ancak Diaby'nin bu liglerde oynamak istemediği ifade edildi. Önceliğini belirleyen 28 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da bir takıma transfer olmak istediği vurgulandı.

Diaby'nin, göz önünde kalmaya devam etmek istediği ve kaptanlığını yaptığı Mali'yi 2022 Dünya Kupası'na götürmeyi hedeflediği bildirildi. (Ajansspor)

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