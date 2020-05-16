Sporting Lizbon'un kadroda düşünmediği Diaby kararını verdi

Portekiz basınında yer alan haberde, Sporting'in, teknik direktör Ruben Amorim'in gelecek sezon için yaptığı planların arasında yer almayan Diaby için bir formül bulmaya çalıştığı kaydedildi.
Haberde; şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Malili kanat oyuncusu ile Arap takımlarının ilgilendiği ancak Diaby'nin bu liglerde oynamak istemediği ifade edildi. Önceliğini belirleyen 28 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da bir takıma transfer olmak istediği vurgulandı.
Diaby'nin, göz önünde kalmaya devam etmek istediği ve kaptanlığını yaptığı Mali'yi 2022 Dünya Kupası'na götürmeyi hedeflediği bildirildi. (Ajansspor)
Bir dönem Leeds United forması giyen Jason Wilcox, Galatasaray ile 2000 yılında yaptıkları UEFA yarı final maçını unutamadığını söyledi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörü konusunu netleştirmeye çalışan Fenerbahçe'de sicak gelişmeler yaşanıyor. Birkaç haftadır Erol Bulut ile Nenad Bjelica arasında gidip gelen yönetim, en son Beşiktaş'ta görev yapan Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan BB Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i gündemine alırken. Sehic'in menajerinden son dakika açıklaması geldi.
Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.
Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.