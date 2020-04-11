Sporting Lizbon'dan Ronaldo'ya büyük onur

AKŞAM
Stat için Alvalade-CR7 Stadyumu ve CR7-Alvalade Arena isimleri öne plana çıkmış durumda. Kısa süre içinde isim konusunda son karar verilecek.
MADRID’E GERİ DÖNECEK
2 sezon önce R.Madrid’den Juventus’a 117 milyon euroya transfer olan Cristiano Ronaldo İspanya ekibine geri dönüyor. İtalyan ekibinin 60 milyon euro civarında bir bonservis belirlediği ifade edilirken Real’in bu parayı ödemeye sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan Ronaldo, tarihin en iyi oyuncusunun Brezilyalı adaşı Ronaldo olduğunu söyledi.
Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.
Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.' açıklamasını yaptı.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.
İspanyol basını, Trabzonspor'un forveti Sörloth'un Bundesliga yolcusu olduğunu yazdı. Norveçli oyuncu için “Türk” denmesi gözlerden kaçmadı!