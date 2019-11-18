Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7357
  • 6,3483
  • 269.794
  • 106773
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sporting Lizbon, Trabzonspor'a kiraladığı Ivanildo Fernandes'i devre arasında geri istiyor

Sporting Lizbon, Trabzonspor'a kiraladığı Ivanildo Fernandes'i devre arasında geri istiyor

Sporting Lizbon, Trabzonspor'a kiraladığı Ivanildo Fernandes'i devre arasında geri istiyor

Trabzonspor'da kiralık oynayan Fernandes için Portekiz'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Ivanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı.

A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefliyor. Bu isimlerden biri de Fernandes.

Bordo-mavili yönetimin böyle bir teklif gelmesi halinde nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor.

(Karadeniz Gazetesi)


Seda Sayan'ın cesur kıyafeti Kıbrıs'a damga vurdu!
Cem Yılmaz ayrılık iddialarını böyle doğruladı
Pijamalarla evi terk etmiş! İşte ayrılığın perde arkası
'Keşke 10 yıl önce evlenseydik'
Burak Deniz ameliyat oldu
<p>Yıldız Kenter, 1928 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.</p> <p>Tiyatroya ilk adımını Ankara Çoc

Usta Oyuncu Yıldız Kenter Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖSYM 2020 sınav takvimi yayında! KPSS, DGS, ALES YKS ne zaman yapılacak?

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi