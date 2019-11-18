Sporting Lizbon, Trabzonspor'a kiraladığı Ivanildo Fernandes'i devre arasında geri istiyor
Trabzonspor'da kiralık oynayan Fernandes için Portekiz'den dikkat çeken bir iddia geldi.
Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Ivanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı.
A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefliyor. Bu isimlerden biri de Fernandes.
Bordo-mavili yönetimin böyle bir teklif gelmesi halinde nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor.
(Karadeniz Gazetesi)