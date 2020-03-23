Sporcular panikte

AKŞAM
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün gençler için de tehlikeli olduğunu söylerken futbolcu örneği vermiş ve “Bu hastalık ağır ve ölümcül. Büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra futbol oynayamama ihtimali çok yüksek” demişti. Bu açıklama sonrasında sadece futbolcular değil, tüm sporcular büyük bir endişeye kapıldı. Basketbolcular başta olmak üzere efor ve temasa dayalı tüm sporlardaki profesyoneller, kendi karantina şartlarını ağırlaştırdı.
PERFORMANSLAR ÖNEMLİ
Şu ana kadar koronavirüs testi pozitif çıkan en ünlü futbolcular arasında Juventuslu Dybala ve Matuidi bulunuyor. Basketbol dünyasında ise NBA’in süper yıldızı Kevin Durant başı çekiyor. Bu isimlerin hastalığı atlatmaları halinde nasıl performans gösterecekleri ise merak konusu… Herkes tedirgin.
Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.
İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…
Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.
İngiliz basını, Trezeguet'nin, Elneny'le birlikte Beşiktaş forması giymek istediğini yazdı.
UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer için tüm şartları zorlayacak.
Trabzonsporlu Sörloth'un transfer gündemini meşgul etmesi, İngilizler'in dikkatinden kaçmadı.