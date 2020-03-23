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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:07

Sporcular panikte

Sporcular panikte

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın, “Hastalığa yakalanan bir futbolcunun bir daha futbol oynayamama ihtimali çok yüksek” açıklaması, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

AKŞAM

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün gençler için de tehlikeli olduğunu söylerken futbolcu örneği vermiş ve “Bu hastalık ağır ve ölümcül. Büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra futbol oynayamama ihtimali çok yüksek” demişti. Bu açıklama sonrasında sadece futbolcular değil, tüm sporcular büyük bir endişeye kapıldı. Basketbolcular başta olmak üzere efor ve temasa dayalı tüm sporlardaki profesyoneller, kendi karantina şartlarını ağırlaştırdı.

PERFORMANSLAR ÖNEMLİ

Şu ana kadar koronavirüs testi pozitif çıkan en ünlü futbolcular arasında Juventuslu Dybala ve Matuidi bulunuyor. Basketbol dünyasında ise NBA’in süper yıldızı Kevin Durant başı çekiyor. Bu isimlerin hastalığı atlatmaları halinde nasıl performans gösterecekleri ise merak konusu… Herkes tedirgin.

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