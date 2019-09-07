Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Spor Toto Süper Lig'de program açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de program açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de program açıklandı

TFF, Süper Lig'de 4, 5, 6 ve 7. hafta maçlarının programlarını açıklarken derbi tarihleri de belli oldu.

Buna göre 6. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü 20.00'da oynanacak. Aynı haftadaki Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ise 29 Eylül Pazar günü 19.00'da başlayacak.

9. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

13. haftadaki Trabzonspor - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazar günü 19.00'da, 16. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 22 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
Eski sevgilisi Mustafa Sandal'ı topa tuttu
'Anne olmak çok matah bir şey değil'
Ünlü şarkıcıya icra şoku
<p>Babasının yanında küçük yaşta pazarcılığa başlayan Yıldıray Aydın’ın, karpuzlarla yaptığı şovlar

Pazarcıdan Basketbolcuları Kıskandıracak ´Karpuz´ Hareketi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi! İşte ilk kareler...

Bakan Soylu'dan 'girilmez' denilen bölgede net mesaj: Tamamı temizlenecek