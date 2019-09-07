Spor Toto Süper Lig'de program açıklandı

Buna göre 6. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü 20.00'da oynanacak. Aynı haftadaki Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ise 29 Eylül Pazar günü 19.00'da başlayacak.

9. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

13. haftadaki Trabzonspor - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazar günü 19.00'da, 16. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 22 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak.