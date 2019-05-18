Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarının ardından Süper Lig'e çıkacak son bilet için play-off bileti kapan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

1. Lig play-off'unda Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile is Gazişehir eşleşti. Eşleşmelerden galip çıkacak takımlar, Süper Lig'e çıkma yolunda bir final maçı oynayacak.

SON HAFTA ADANA DEMİR'İN İSTEDİĞİ OLDU

34. haftaya girerken 7. sırada olan ve Altınordu'nun yenilmesini bekleyen Adana Demirspor'un hayalleri gerçek oldu.

Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileten Gençlerbirlği'ni deplasmanda Pote ve Kage'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, Giresunspor'un evinde Altınordu'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından 6. sırayı alarak play-off'a katılmaya hak kazandı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Hatayspor - Adana Demirspor

Osmanlıspor - Gazişehir

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Akşam TV Ekonomi ve Otomobil Editörü Hasan Aytekin, Rami Açık Oto Pazarı’nı sizler için gezdi. Pazar

Rami Açık Oto Pazarı’ndan 40-50 Bin TL’ye Hangi Arabayı Alırım?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yunanistan'ın gözü Türk ordusunda... Bu başlıkları attılar

Selena Gomez: Sosyal medya toplum için zararlı