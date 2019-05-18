Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarının ardından Süper Lig'e çıkacak son bilet için play-off bileti kapan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
1. Lig play-off'unda Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile is Gazişehir eşleşti. Eşleşmelerden galip çıkacak takımlar, Süper Lig'e çıkma yolunda bir final maçı oynayacak.
SON HAFTA ADANA DEMİR'İN İSTEDİĞİ OLDU
34. haftaya girerken 7. sırada olan ve Altınordu'nun yenilmesini bekleyen Adana Demirspor'un hayalleri gerçek oldu.
Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileten Gençlerbirlği'ni deplasmanda Pote ve Kage'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, Giresunspor'un evinde Altınordu'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından 6. sırayı alarak play-off'a katılmaya hak kazandı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Hatayspor - Adana Demirspor
Osmanlıspor - Gazişehir