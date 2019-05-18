Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

1. Lig play-off'unda Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile is Gazişehir eşleşti. Eşleşmelerden galip çıkacak takımlar, Süper Lig'e çıkma yolunda bir final maçı oynayacak.

SON HAFTA ADANA DEMİR'İN İSTEDİĞİ OLDU

34. haftaya girerken 7. sırada olan ve Altınordu'nun yenilmesini bekleyen Adana Demirspor'un hayalleri gerçek oldu.

Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileten Gençlerbirlği'ni deplasmanda Pote ve Kage'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, Giresunspor'un evinde Altınordu'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından 6. sırayı alarak play-off'a katılmaya hak kazandı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Hatayspor - Adana Demirspor

Osmanlıspor - Gazişehir