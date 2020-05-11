Spor salonları ne zaman açılır? Spor salonları açılacak mı? Normalleşme planı takvimi haberimizde…

Spor salonları ne zaman açılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Coronavirüs salgını sonrası 4 aşamalı normalleşme planı açıklanmıştı. Planın ilk aşamasında kuaför, berber salonları ve AVM'ler 11 Mayıs itibariyle açıldı. Spor salonları açılacak mı? sorusunun yanıtı ise sıklıkla araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

Spor salonları ne zaman açılır? Sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgını sonrası normalleşme planını 4 aşamalı olacak şekilde planladıklarını açıklamıştı. Kuaför, berber ve AVM’lerin açılışının ardından gözler spor salonlarına çevrildi. Spor salonları açılacak mı? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde korona virüsü salgını sonrası normalleşme planının oluşturulduğunu ve bu planlanmanın 4 aşamalı şekilde uygulanacağını kamuoyuna duyurdu. Normalleşme sürecinin ilk aşamasında 11 Mayıs itibariyle kuaförler, berberler ve AVM’ler faaliyetlerine başladı.

Spor salonlarının akıbeti ise merak edilmeye devam ediyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat birçok kurumun normalleşme planı çerçevesinde Haziran ayında açılacağı bildirilmişti. Dolayısıyla ön görülere dayanarak spor salonlarının haziran ayının son haftasında açılması bekleniyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının da yine ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

Spor salonlarının açılış tarihine ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

NORMALLEŞME PLANI TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamasında normalleşme planının ilk ayağını şu sözlerle bildirmişti:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."

Aynı zamanda; normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermedikleri cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını söyleyen Erdoğan, maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenerek, halkın mağdur edebileceği girişimlerin de önünün kesileceğini vurguladı.

Bu yıl hac ibadetinin yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının, gerekli görüşmeleri yaparak karar vereceğini bildiren Erdoğan, bu meselede İslam aleminin geniş bir istişareyle ortak karar alması gerektiğine dikkati çekti.