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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 00:11

Spor milli olmalı

Spor milli olmalı

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Bakan Kasapoğlu, “Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır” dedi.

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig’in yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla dün bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz. Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. ‘Nasıl daha fazla transfer yaparız’ anlayışının yerine bundan sonra ‘maliyetleri nasıl düşürürüz ve altyapıdan nasıl futbolcu çıkarırız’ düşüncesini öne çıkarmamız lazım.”

PLAN BELİRLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve alt ligler kulüpler birliği başkanlarıyla yapılan toplantının detayları belli oldu. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Haziran’ın ikinci haftası başlayıp, deplasmanlı şekilde seyircisiz devam edecek gibi planlanıyor.

KÜME DÜŞME KALKSIN

TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ila 9. sırada yer alan ekiplerin tek maç usulüyle play-off oynamasını ve küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

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