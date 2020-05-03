Spor milli olmalı

AKŞAM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig’in yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla dün bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz. Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. ‘Nasıl daha fazla transfer yaparız’ anlayışının yerine bundan sonra ‘maliyetleri nasıl düşürürüz ve altyapıdan nasıl futbolcu çıkarırız’ düşüncesini öne çıkarmamız lazım.”
PLAN BELİRLENDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve alt ligler kulüpler birliği başkanlarıyla yapılan toplantının detayları belli oldu. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Haziran’ın ikinci haftası başlayıp, deplasmanlı şekilde seyircisiz devam edecek gibi planlanıyor.
KÜME DÜŞME KALKSIN
TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ila 9. sırada yer alan ekiplerin tek maç usulüyle play-off oynamasını ve küme düşmenin kaldırılmasını istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.