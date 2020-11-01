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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu

Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu

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AKŞAM

Tüm sporcular, acımızı paylaştı. Formula 1'in zirvesindeki isim Lewis Hamilton da “Şu anda Yunanistan ve Türkiye'deki herkesi düşünüyorum” mesajını iletti. Herkes çok üzgündü.

FORMULA 1’in en çok yarış kazanan pilotu Lewis Hamilton, Ege Denizi’nde meydana gelen büyük depreme kayıtsız kalmadı. Rekortmen pilot, Yunanistan ve Türkiye’den hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Lewis Hamilton yaptığı paylaşımda, “Şu anda Yunanistan ve Türkiye’deki herkesi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bunu yaparken İzmir’de yıkılan bir binayı paylaştı.

TÜM DUALARIM SİZİNLE

TFF, kulüpler ve tüm sporcular da geçmiş olsun mesajları yayınladı. TFF, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı. Onu tüm kulüpler izledi. Sporcu mesajları ise şöyle sıralandı: Gigi Datome: Geçmiş olsun İzmir. Radamel Falcao: Tüm dualarım depremden etkilenen İzmir halkıyla.

ALLAH’TAN RAHMET DİLERİM

Altay Bayındır: Geçmiş olsun Ege, geçmiş olsun İzmir. Cengiz Ünder: Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Feghouli: Sevgili kardeşlerim, Allah’tan sizleri korumasını ve sizlere bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Zeki Çelik: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Mensah: Geçmiş olsun İzmir. Podolski: Tüm yaralılara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerim.

GOMİS: MUCİZELER OLSUN

Bir dönem G.Saray forması giyen Gomis, “Kalbim ve dualarım depremden etkilenen herkesle... Mucizeler olmasını diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

ALEX DE SOUZA’DAN DESTEK

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından, “Geçmiş olsun” yazarken Türk Bayrağı ve ağlayan surat emojisi paylaştı. Alex, duyarlılığını yine gösterdi.

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