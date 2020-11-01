Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu

FORMULA 1’in en çok yarış kazanan pilotu Lewis Hamilton, Ege Denizi’nde meydana gelen büyük depreme kayıtsız kalmadı. Rekortmen pilot, Yunanistan ve Türkiye’den hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Lewis Hamilton yaptığı paylaşımda, “Şu anda Yunanistan ve Türkiye’deki herkesi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bunu yaparken İzmir’de yıkılan bir binayı paylaştı.
TÜM DUALARIM SİZİNLE
TFF, kulüpler ve tüm sporcular da geçmiş olsun mesajları yayınladı. TFF, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı. Onu tüm kulüpler izledi. Sporcu mesajları ise şöyle sıralandı: Gigi Datome: Geçmiş olsun İzmir. Radamel Falcao: Tüm dualarım depremden etkilenen İzmir halkıyla.
ALLAH’TAN RAHMET DİLERİM
Altay Bayındır: Geçmiş olsun Ege, geçmiş olsun İzmir. Cengiz Ünder: Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Feghouli: Sevgili kardeşlerim, Allah’tan sizleri korumasını ve sizlere bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Zeki Çelik: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Mensah: Geçmiş olsun İzmir. Podolski: Tüm yaralılara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerim.
GOMİS: MUCİZELER OLSUN
Bir dönem G.Saray forması giyen Gomis, “Kalbim ve dualarım depremden etkilenen herkesle... Mucizeler olmasını diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
ALEX DE SOUZA’DAN DESTEK
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından, “Geçmiş olsun” yazarken Türk Bayrağı ve ağlayan surat emojisi paylaştı. Alex, duyarlılığını yine gösterdi.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.
Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.
Barcelona, Alaves deplasmanında beklemediği bir kayıp daha yaşadı ve ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramamış oldu.