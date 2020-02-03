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aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:56
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:56

Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

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Spor camiası, İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği hain saldırıya tepki gösterdi. Federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları başsağlığı mesajları ile Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Acımız büyük" başlığı yayımlanan mesajda, "İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da, "Suriye'nin İdlip bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

Ayrıca Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu bir çok kulüp taziye mesajları ile yayımladı.

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